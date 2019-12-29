"بروس لي" يضع سلسلة مطاعم صينية في موقف محرج

قررت ابنة نجم الفنون القتالية الراحل، بروس لي، مقاضاة سلسلة مطاعم صينية تقدم وجبات سريعة، لاستغلالها صورة والدها لأغراض تجارية.

وقالت شركة "بروس لي إنتربرايزز" إن سلسلة مطاعم "ريل كونغ فو" الشهيرة في الصين استغلت الصورة في شعارها من دون الحصول على ترخيص بذلك.

وترغب الشركة أن تزيل سلسلة المطاعم الصينية هذه الصورة الموجودة بشكل فوري، وتفيد تقارير إعلامية بأن الشركة تطالب بتعويض قيمته 30 مليون دولار.

وتتولى "بروس لي إنتربرايزز" مهمة الترويج لاستخدام صورة نجم الكونغ فو الراحل وتمنح التفويض باستخدامها.

من جهتها، نشرت السلسلة بيانا لها على منصة "ويبو" الصينية جاء فيه: "تقدمت الشركة بطلب سحب الشعار، ولكن بعد عملية فحص صارمة في الوكالة الوطنية للعلامات التجارية تبين أن شركتنا حصلت على الشعار، وتستخدمه منذ 15 عاما".

وأضاف البيان: "نحن مندهشون من أننا وبعد كل هذه السنين نواجه دعوى قضائية، ونحن في الوقت الراهن ندرس القضية بجدية ونجهّز دفاعنا".

وتأسست سلسلة مطاعم الوجبات السريعة عام 1990 ولديها 600 فرع في أرجاء الصين.

المصدر: وكالات