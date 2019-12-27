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محكمة إيطالية تبيح زراعة الماريجوانا في المنازل

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محكمة إيطالية تبيح زراعة الماريجوانا في المنازل
Sputnik Yury Abramochkin
صورة أرشيفية
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أصدرت محمة الاستئناف العليا في إيطاليا يوم 19 ديسمبر حكما يقضي بأن زراعة الماريجوانا في حدائق منزلية خاصة بحجم محدود لا تعتبر جريمة.

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ووصفت وكالة Agi الإيطالية في مقال نشرته 26 ديسمبر قرار المحكمة بأنه مصيري.

وعلى الرغم من أن نص القرار الكامل لم يصدر بعد فإن المحكمة بتت بأن الاستهلاك الشخصي للماريجوانا وزراعتها بحجم محدود اعتمادا على تكنولوجيا بسيطة لا يعتبران جريمة.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة العليا كانت تنطلق سابقا  بشأن زراعة القنب من قرار المحكمة الدستورية التي اعتبرت كل ذلك جريمة بغض النظر عن كمية النباتات المزروعة وطبيعتها. أما القرار الحالي فيلغي حسب الوكالة، المبدأ المذكور.

إذن فإن محكمة الاستئناف العليا دافعت عن منطلق يفيد بأن صحة المجتمع لا تتعرض للخطر من قبل شخص يتعاطى الماريجوانا بمفرده ويزرع القنب في مزرعته الخاصة.

 يذكر أن السلطات الإيطالية سمحت عام 2013  بتعاطي الماريجوانا اعتمادا على وصفة طبية.

وإضافة إلى ذلك فإن قانون عام 2016 سمح للمزارعين  بزراعة القنب الذي يحتوي على كمية منخفضة من مادة تتراهيدروكانابينول، ما أعطى عمليا الضوء الأخضر

لبيع الماريجوانا الخفيفة في متاجر متخصصة.

المصدر: نوفوستي

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