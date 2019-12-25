روسيا تدرس مسألة حظر الأواني البلاستيكية

أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، فاسيلي فلاسوف، أنه سيتقدم باقتراح إلى المجلس من أجل استحداث قانون يحظر استخدام الأواني البلاستيكية المخصصة للاستعمال الواحد على أراضي البلاد

وفي مقابلة صحفية قال المسؤول: "من جهتي أعتبر أن استعمال الأدوات والأطباق التقليدية المصنوعة من الزجاج أو الخزف أو المعدن أفضل بكثير من استعمال الأدوات البلاستيكية في تقديم الطعام، هذا الأمر سيقلل من حجم النفايات الضارة بالبيئة التي تخلفها المطاعم وشركات الغذاء، وخصوصا تلك المتخصصة في مجال الوجبات السريعة، نحن لا نتحدث هنا عن المقاهي والمطاعم الصغيرة".

وأضاف "ندرس هذا المشروع مع الزملاء في المجلس، وأرسلنا نسخة منه لنائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي غوردييف".

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وأشار البرلماني إلى "أن مشكلات القمامة والمخلفات صعبة التدوير أصبحت من المشكلات الأساسية التي تشكل تحديات للمؤسسات المهتمة بمجال البيئة في روسيا، واستخدام الأواني البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد يفاقم هذه المشكلات بشكل واضح، لذا يجب إلزام العديد من الشركات والمتخصصة بتقديم الغذاء الحد من استعمالها، حتى لو قلل هذا الأمر من نسب أرباح هذه المؤسسات قليلا"

ولا تعتبر روسيا هي الوحيدة المهتمة بالتخلص من استخدام هذا النوع الأطباق، فالعام الماضي أصدرت السلطات الفرنسية قانونا يحظر استخدام الأواني والأطباق البلاستيكية بحلول عام 2020.

المصدر: تاس