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طائرة قديمة تنحصر بين شاحنة وجسر في حادثة غريبة بالهند (فيديو)

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طائرة قديمة تنحصر بين شاحنة وجسر في حادثة غريبة بالهند (فيديو)
Reuters Arko Datta
طائرة قديمة تحاصر بين شاحنة وجسر في حادثة غريبة بالهند
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حُصرت شاحنة تنقل طائرة "إنديا بوست" متوقفة عن العمل، تحت جسر في "جورغابور"، بنغال الغربية، بعد فشلها (على ما يبدو) في تقدير حجم شحنتها.

وظلت طائرة "بوينغ B737" في مطار "كولكاتا" لعدة سنوات، بعد أن أوقفت عن العمل. ولكن خطة نقل الطائرة المهجورة إلى ساحة للخردة، انتهت نهاية رهيبة أثناء مرور الشاحنة تحت جسر على الطريق.

وتٌظهر الصور ومقاطع الفيديو الطائرة القديمة وهي عالقة بين الشاحنة والجسر، بينما أثار المشهد الغريب دهشة المارة.

المصدر: RT

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