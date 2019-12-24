طائرة قديمة تنحصر بين شاحنة وجسر في حادثة غريبة بالهند (فيديو)

حُصرت شاحنة تنقل طائرة "إنديا بوست" متوقفة عن العمل، تحت جسر في "جورغابور"، بنغال الغربية، بعد فشلها (على ما يبدو) في تقدير حجم شحنتها.

Watch: Truck carrying abandoned aircraft gets stuck under bridge in #Durgapur in #WestBengalpic.twitter.com/D7JfNq8FYH — TOI Kolkata (@TOIKolkata) December 24, 2019

وظلت طائرة "بوينغ B737" في مطار "كولكاتا" لعدة سنوات، بعد أن أوقفت عن العمل. ولكن خطة نقل الطائرة المهجورة إلى ساحة للخردة، انتهت نهاية رهيبة أثناء مرور الشاحنة تحت جسر على الطريق.

West Bengal: A truck carrying an abandoned India Post aircraft has got stuck under a bridge in Durgapur. More details awaited. pic.twitter.com/jGXkOuTqHs — ANI (@ANI) December 24, 2019

وتٌظهر الصور ومقاطع الفيديو الطائرة القديمة وهي عالقة بين الشاحنة والجسر، بينما أثار المشهد الغريب دهشة المارة.

المصدر: RT