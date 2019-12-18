يخت ملياردير روسي يصطدم بجسر في منطقة الكاريبي

نشر شاهد عيان على شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر لحظات حادث اصطدام اليخت السابق للملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش في 15 ديسمبر الجاري.

يذكر أن اليخت بطول 86 مترا حاول الدخول في ميناء بجزيرة سان مارتن الواقعة في بحر الكاريبي.إلا أن طاقمه فقد السيطرة عليه، ما أدى إلى اصطدامه بجسر قرب برج الرصد وذلك بعد أن غادر حارس الجسر موقعه. لذلك فإن الاصطدام لم يسفر عن إصابة أحد.

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يذكر أن اليخت Ecstasea بني عام 2004 ليشتريه الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، الذي باعه عام 2009 لولي العهد في إمارة أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وأفادت وسائل الإعلام آنذاك بأن كلفة الصفقة بلغت 120 مليون دولار. وأصبح رجل الأعمال الباكستاني، الشاعر فياض، صاحب اليخت بعد أن اشتراه عام 2014.

المصدر: فيستي