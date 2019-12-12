 
مباشر

العثور على قارورة بداخلها رسالة من القرن الماضي

متفرقات

العثور على قارورة بداخلها رسالة من القرن الماضي
Paul Mendes
قنينة الكولا التي عثر بداخلها على الرسالة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvsu

عثر أحد سكان مدينة بروفينس تاون بولاية ماساتشوستس الأمريكية خلال تجواله على الشاطئ، على قنينة تحتوي على رسالة من القرن الماضي.

وتفيد صحيفة Bangor Daily News، بأن المواطن جوشوا مينديز عثر يوم 26 نوفمبر الماضي على قنينة كوكا كولا بداخلها رسالة من القرن الماضي، من طفلة اسمها جيني براون، عمرها 11 سنة وتعيش في بلدة جونسبورت، مؤرخة في 14 مايو 1983.  تتضمن الرسالة العنوان البريدي للطفلة، وتطلب فيها ممن يعثر على القنينة أن يراسلها.

إقرأ المزيد
فتاة ترمي في المحيط قنينة بداخلها رسالة وتتلقى الجواب
فتاة ترمي في المحيط قنينة بداخلها رسالة وتتلقى الجواب

وبناء على هذا الطلب قرر مينديز مع والده (73 سنة) البحث عن الفتاة في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل. ويقول مينديز هذه البلدة صغير جدا، لذلك لم نرسل رسالة إلى العنوان المذكور، لأنهم يعتقدون بأن المرسلة قد غيرت عنوان سكنها.

ويذكر أنه في نهاية نوفمبر الماضي أعلن عن عثور عمال البناء خلال عمليات الترميم الجارية في مبنى كلية، في مدينة مونكلير بولاية نيوجيرسي الأمريكية، على رسالة داخل قنينة تاريخها 3 يوينو1907 تتضمن إشارة إلى أن هذا الجدار بناه عاملان من مدينة نيوارك.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

7 حقائق هامة قد لا تعرفها عن القمر