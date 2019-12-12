طيار يهبط اضطراريا دون عجلات وينقذ حياة الركاب

تمكن طيار من الهبوط بطائرته الخفيفة، اضطراريا في مطار كوستاريكا،على الرغم من الخلل الحاصل في منظومة إنزال العجلات.

ووفقا للطيار ألفارو تشافارا (49 سنة)، حدث عطل في منظومة إنزال العجلات للطائرة الخفيفة Piper PA-34 Seneca خلال تحليقها، وعلى متنها أربعة سياح كانوا متوجهين إلى مدينة ألاخويلا، للانتقال منها إلى طائرة متوجهة إلى مدينة هيوستن الأمريكية.

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وعندما اكتشف الطيار الخلل، أعطى التوجيهات اللازمة لركاب الطائرة، وبدأ بالتحليق الاضافي للتخلص من الوقود، ومن ثم بدأ ينخفض تدريجيا وتمكن من الهبوط بطائرته وركابها بسلام في المطار، أولا على العشب ومن ثم انتقل إلى مدرج المطار.

وكانت سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ في انتظار الطائرة التي فور توقفها على أرض المطار غمرت بالرغوة لمنع اندلاع النار فيها. وبعد ذلك خرج الركاب الأربعة ومن ثم غادرها الطياران بسرعة دون أن يصاب أحد بأذى.

المصدر: لينتا. رو