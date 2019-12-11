شركة تكافئ موظفيها بـ10 ملايين دولار احتفالا بنجاحها (فيديو+صور)

جاءت فرحة عيد الميلاد مبكرا هذا العام بالنسبة لموظفي شركة عقارية تجارية في بالتيمور، حيث تسلموا هدية "لا تصدق" مع بداية الشهر الجاري.

وأعلنت شركة St. John Properties خلال حفل العطلة السنوي، الذي انعقد في 7 ديسمبر، أنها ستقدم ما مجموعه 10 ملايين دولار من المكافآت لموظفيها الـ198، ما تركهم في حالة من الدهشة، ظهرت على ملامحهم في مقطع فيديو نشرته الشركة، حتى أن بعضهم أجهش بالبكاء، فيما قام آخرون بعناق زملائهم كرد فعل على المفاجأة التي تلقوها.

وصرح مؤسس الشركة ورئيسها إدوارد سانت جون، بأن المبلغ الذي سيتلقاه كل موظف سيعتمد على سنوات العمل في الشركة، مع متوسط مكافأة يقدر بـ50 ألف دولار، بينما يقدر أكبر رقم بأكثر من 250 ألف دولار.

It’s our honor to publicly announce that a $10 mil bonus will be paid to all SJP employees in celebration of achieving our goal of developing 20 mil SF of CRE space! We are thankful for each of our employees, and thrilled to reward them in such a big way! https://t.co/EhfuulmVoGpic.twitter.com/pdw3zH6DbF — St. John Properties (@stjohnprop) December 9, 2019

وقال سانت جون، مدير الشركة، وفقا لصحيفة "ذي بالتيمور صن": "إنني أقود القارب، لكنهم هم الذين يديرونه"، مشيرا إلى أنه أراد الاحتفال بالنجاح وجعله ذا مغزى للأشخاص الذين فعلوا ذلك.

"St. John Properties, is a real estate firm, made a surprise announcement that it is giving its 198 employees collectively $10 million in bonuses."https://t.co/op6e66RuTlpic.twitter.com/AVF1T9103X — Cory Colquette (@corycolquette) December 11, 2019

وتأتي هذه المكافآت احتفالا بما حققته الشركة، حيث أنشأت نحو 20 مليون قدم مربعة من المباني المتمثلة في المكاتب والمستودعات وغيرها من العقارات، التي حققت أرباحا بلغت 3.5 مليار دولار.

وتنتشر عقارات الشركة في كل من ماريلاند وفرجينيا وكولورادو ولويزيانا ونيفادا وبنسلفانيا ويوتا ويسكونسن.

المصدر: نيويورك بوست