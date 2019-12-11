قرص مرن بتوقيع جوبز من عام 1988 يباع بمبلغ 84 ألف دولار
باعت دار مزادات قرصا مرنا يحمل توقيع مؤسس شركة آبل ستيف جوبز مقابل 84115 دولارا، ما يعادل شراء 84 جهاز آيفون 11.
ويحتوي القرص المرن على برنامج Macintosh System Tools 6.0 الذي يعود تاريخه إلى عام 1988.
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وقالت دار المزادات المدعوة RR Auction إن القرص يملك قيمة خاصة لأن جوبز لم يكن يهوى التواقيع.
وقدرت دار المزادات التي تتخذ نورث إند في بوسطن مقرا لها، قيمة القرص المرن عند عرضه للبيع بـ7500 دولار، أي أقل بـ10% من القيمة التي حققها في نهاية المزاد.
وهذه المرة الثانية التي يحصل فيها توقيع جوبز على مبلغ ضخم خلال الأشهر الأخيرة، حيث بيع ملصق فيلم حكاية لعبة" (Toy Story) الأصلي، عن طريق دار مزادات Nate D.Sanders، في سبتمبر الماضي، بأكثر من 30 ألف دولار، كما أنه في العام الماضي بيع طلب توظيف كتبه جوبز في عام 1973 بمبلغ 174 ألف دولار.
المصدر: سي نت