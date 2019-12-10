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ومضة زرقاء في سماء ألتاي

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ومضة زرقاء في سماء ألتاي
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ومضة زرقاء ساطعة في سماء ألتاي
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شاهد سكان إقليم ألتاي في روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر، ومضة غريبة زرقاء في السماء، لفترة قصيرة جدا.

وتفيد صحيفة ألتايسكايا برافدا المحلية، بأن الومضة كانت ساطعة جدا لذلك رغم قصرها، شاهدها سكان مدن عديدة مثل بييسك وبرناول وأليسكا وغيرها إضافة لسكان العديد من البلدات والقرى المنتشرة في الإقليم.   

وتجدر الإشارة إلى أنه في أواخر شهر نوفمبرالماضي شاهد سكان مدن أوفا وكورغان وتولياتي وأورينبورغ وإيجيفسك وغيرها ومضة ساطعة غريبة في السماء.

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وبعد مضي بضعة أيام افترضت وسائل الإعلام أن هذه الومضة كانت نتيجة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "توبل" من قاعدة "كابوسني يار" في مقاطعة آستراخان وأصاب هدفه بميدان "ساري شاغان" في كازاخستان.

المصدر: نوفوستي

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