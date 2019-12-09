كشفت طبيبة أن عملية بيولوجية تسمى "إدرار البول البارد" تحدث عندما تنخفض درجة حرارة الجسم، تمثّل السبب الكامن وراء كثرة التبول خلال أشهر الشتاء الباردة.

وأوضحت الدكتورة ديانا غال، من الخدمة الطبية عبر الإنترنت، Doctor 4 U، السبب وما يحتاج الإنسان للقيام به حيال ذلك.

وقالت: "إن الاستجابة البيولوجية تتمثل في إعادة توجيه الدم إلى القلب لإحداث الدفء، بينما تطلق الكليتان سائلا إضافيا لتثبيت الضغط. وهذه هي العملية التي تعزز إنتاج البول، ما يمنحنا الرغبة في التبول أكثر في أشهر الشتاء الباردة".

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وأضافت ديانا: "يوجد حاليا نقض في البحث العلمي حول الظاهرة، ما يعني أننا لا نعرف مدى انخفاض درجة الحرارة التي نحتاج إليها، قبل أن تصبح سارية المفعول. ولكننا نعرف أنه من المحتمل أن تشعر بالتأثيرات حال الوقوف خارجا في الطقس البارد".

وشرحت الطبيبة المختصة كيف يمكن أن يكون التبول المتكرر "ضارا" بالتوازن الطبيعي للجسم، وفي بعض الحالات يمكن أن يثبت أنه "قاتل".

وتقول ديانا: "إدرار البول يمكن أن يضر فعلا بالملح الطبيعي والماء والتوازن المعدين للجسم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالات مثل: نقص صوديوم الدم، عندما لا يوجد ما يكفي من الصوديوم في الجسم، أو فرط بوتاسيوم الدم بكميات كبيرة، ونقص بوتاسيوم الدم أيضا. وكل هذه الحالات الثلاث يمكن أن تكون قاتلة في الظروف القاسية".

المصدر: ميرور