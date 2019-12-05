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فيديو سوق عيد الميلاد في دمشق يظهر جانبا من سوريا لن تراه في إعلام الغرب!

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فيديو سوق عيد الميلاد في دمشق يظهر جانبا من سوريا لن تراه في إعلام الغرب!
© YouTube/Naji Kaskas
عيد الميلاد في دمشق
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بعد ما يقرب من عقد من الحرب، يبدو أن اسم سوريا أصبح مرادفا للنزاع والدمار، ولكن مقطع فيديو قصيرا صُوّر في سوق عيد الميلاد بدمشق، يظهر أن السلام والفرح يعودان إلى البلاد من جديد.

ويصوّر الفيديو سوقا "دافئة" تعرض مقتنيات عيد الميلاد المسيحي داخل كنيسة، حيث يقدم الأفراد الحلويات المحلية والزينة والزخارف، ومجسمات "سانتا كلوز" (بابا نويل).

كما يُعرض العديد من أشجار عيد الميلاد المزينة بالأضواء الساطعة، ليبدو المشهد للبعض وكأنه في بلاد الغرب، ولكن العبارات العربية تشير إلى غير ذلك.

وربما يصعب نسيان انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في مدينة حلب السورية، بعد تحريرها عام 2016.

ومع ذلك، اختارت معظم وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب، تجاهل كل هذه الاحتفالات، لأنها لا تتناسب مع روايتها المزعومة عن طائفية الحكومة السورية.

وقام الطالب الجامعي، ناجي قصقص، بتصوير الفيديو ومدته 4 دقائق، وقال إنه يريد أن يُظهر للعالم "الحياة الطبيعية" في وطنه.

المصدر: RT

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