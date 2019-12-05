فيديو سوق عيد الميلاد في دمشق يظهر جانبا من سوريا لن تراه في إعلام الغرب!
بعد ما يقرب من عقد من الحرب، يبدو أن اسم سوريا أصبح مرادفا للنزاع والدمار، ولكن مقطع فيديو قصيرا صُوّر في سوق عيد الميلاد بدمشق، يظهر أن السلام والفرح يعودان إلى البلاد من جديد.
Christmas Bazaar time #Damascus#Syriapic.twitter.com/dQ5uXrXJgd— G (@SyrianLionesss) December 1, 2019
ويصوّر الفيديو سوقا "دافئة" تعرض مقتنيات عيد الميلاد المسيحي داخل كنيسة، حيث يقدم الأفراد الحلويات المحلية والزينة والزخارف، ومجسمات "سانتا كلوز" (بابا نويل).
كما يُعرض العديد من أشجار عيد الميلاد المزينة بالأضواء الساطعة، ليبدو المشهد للبعض وكأنه في بلاد الغرب، ولكن العبارات العربية تشير إلى غير ذلك.
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During the miraculous time that is Christmas may you see with the eyes of a child, experience the wonder of love, and truly enjoy all that the season has to offer ________________________________________ #damascus #old_damascus #streetsofdamascus #trees #christmasdecor #church #christmas #ring #children #merrychristmas #merrychristmas🎄 #thisisdamascus 📸 @angemaihob ________________________________________ ( الصور مأخوذة من صفحة #ليش_الحكي )
وربما يصعب نسيان انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في مدينة حلب السورية، بعد تحريرها عام 2016.
Syria: Lighting Christmas Tree in Homs countryside https://t.co/QUyuaie4gdpic.twitter.com/IXcXy4Erd7— carina malatesta (@MalatestaCarina) December 4, 2019
ومع ذلك، اختارت معظم وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب، تجاهل كل هذه الاحتفالات، لأنها لا تتناسب مع روايتها المزعومة عن طائفية الحكومة السورية.
وقام الطالب الجامعي، ناجي قصقص، بتصوير الفيديو ومدته 4 دقائق، وقال إنه يريد أن يُظهر للعالم "الحياة الطبيعية" في وطنه.