حصان في مقصورة رحلة جوية يثير جدلا واسعا على "إنستغرام"

أثارت رحلة جوية على متن طائرة تابعة لشركة أمريكية، غضبا عارما بسبب حادثة غير متوقعة على الإطلاق، ما جعل الرحلة كابوسا للبعض لما باغتهم في مقصورة الطائرة.

وأصيب الركاب بالصدمة بعد رصدهم مسافرا غير متوقع في مقصورة الدرجة الاقتصادية لطائرة أمريكية، حيث كان هناك حصان صغير يقف أمام راكبين جالسين، وفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وتمت مشاركة صورة الحصان عبر صفحة @PassengerShaming الشهيرة على "إنستغرام"، مع تعليق كتبت عليه ملاحظة تقول إن هذا الحصان موجود بشكل قانوني على متن الطائرة، وهو "حيوان خدمة ومدرب تدريبا عاليا ليستخدم من قبل المكفوفين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وحقق المنشور أكثر من 900 تعليق عبرت جميعها عن آراء مختلفة بشأن هذه الواقعة، فيما تساءل البعض عما إذا كانت الصورة حقيقية بالفعل.

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وأشار مستخدمون إلى أنه على الرغم من وجود بعض الشكوك حول مدى صحة هذه الصورة، إلا أنه في عام 2019، تغيرت إرشادات الطائرات الأمريكية للسماح للركاب بأخذ حيوانات الخدمة المحددة على متنها. لذلك، حتى لو كانت هذه الصورة بعينها مزيفة، فقد تم رصد خيول صغيرة سابقا في المطارات وعلى متن الطائرات من قبل.

وأشعلت هذه الواقعة جدلا واسعا بين مستخدمي "إنستغرام"، وأعرب الكثيرون عن استيائهم بشأن وجود الحصان على متن الطائرة، حيث قال أحدهم: "موضوع حيوانات الدعم بدأ يخرج عن السيطرة حقا، ماذا حدث للقطط والكلاب؟".

وأعرب آخر عن مخاوفه بشأن تأثير وجود المهر على متن الطائرة في حال وقعت حالة طارئة، قائلا: "ما يقلقني هو كيف سيؤثر المهر على إخلاء الطائرة في حالة الطوارئ؟".

في المقابل، كان البعض أكثر إيجابية، حيث كتب أحدهم تعليقا يقول: سأدفع أكثر للجلوس بجانب حيوان خدمة نظيف ومدرب على متن طائرة بدلا من الجلوس بجانب إنسان".

وقال آخر: "حيوانات الخدمة مدربة تدريبا عاليا ولديها أخلاق أفضل من معظم البشر".

المصدر: ميرور