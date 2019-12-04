أصبح مليونيرا بعد إدمانه على سحب اليانصيب

أصبح مواطن أمريكي من مقاطعة واين بولاية ميشيغان مليونيرا بعد أن ربح مبلغا ضخما في اليانصيب الفوري Classic Black، الذي أدمن عليه منذ عدة أشهر.

ويفيد موقع UPI، بأن الرجل (67 سنة) اشترى يوم 28 نوفمبر بطاقة اليانصيب الفوري Classic Black بمدينة ويستلاند. ويقول "قبل بضعة أشهر ربحت 2.5 ألف دولار. ومنذ ذلك اليوم أصبحت مدمنا على هذه اللعبة". ومؤخرا ربحت بطاقته مبلغ مليوني دولار فورا.

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ويقول الرجل "لم أصدق ذلك". واتصلت بزوجتي وقلت لها "لن تصدقي ما حدث، وعرضت عليها بطاقة اليانصيب الرابحة. لقد اعتقدت بأنني أحلم، ولكنني تنبهت سريعا وتأكدت أنه أمر واقع".

ينوي الرجل إنفاق المبلغ الذي ربحه على شراء منزل جديد والأعمال الخيرية ومساعدة العوائل.

المصدر: لينتا. رو