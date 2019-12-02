روسيا تهب الغابون مجانا أسلحة خفيفة لحماية الفيلة

سلمت روسيا حكومة الغابون مجانا دفعة من الأسلحة الخفيفة ستستخدم لتخليص المحميات الوطنية في هذا البلد الإفريقي من الصيادين غير الشرعيين.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن وكالة الأنباء الفدرالية إن الغابون تطبق بنجاح برنامج حماية الحيوانات النادرة من الصيادين غير الشرعيين. ويسعى علماء البيئة المحليون إلى الحفاظ على عدد الفيلة البرية بصفتها أكبر عدد للحيوانات في البلاد.

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وحسب حكومة الغابون فإن الأموال الناجمة عن بيع العاج تستخدم غالبا ما لتمويل المنظمات الإجرامية في المنطقة. أما الأسلحة الخفيفة الروسية فمن شأنها، حسب وكالة الأنباء الفدرالية، أن تعزز وحدات الجيش الوطني التي تولت مكافحة الصيادين غير الشرعيين.

وتأمل سلطات الغابون كذلك أن تساعد الأسلحة الروسية في تطوير السياحة البيئية في البلاد.

فيما قالت الوكالة إن روسيا تنافس بنجاح فرنسا في سوق الأسلحة الإفريقية، وذلك بفضل الشروط المرنة للتوريد.

المصدر: زاشيشات روسيا