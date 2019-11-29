قنبلة من الحرب العالمية الثانية توقف مطار برلين شونفيلد عن العمل

أوقف مطار برلين شونفيلد في ألمانيا حركته الجوية وقام بتحويل وجهات الرحلات القادمة إليه بعد اكتشاف قنبلة من الحرب العالمية الثانية أثناء أعمال البناء في المركز الجوي.

وقال متحدث باسم المطار إن السلطات كانت في مكان الحادث لتحديد أفضل السبل للتخلص من القنبلة التي استمر وجودها هناك لعقود.

Aktueller Passagierhinweis: #Flugbetrieb am Flughafen Schönefeld #SXF wegen Fundes einer Weltkriegsbombe eingestellt. Wir informieren in Kürze weiter. // Passenger note: Flight operations at Schönefeld Airport #SXF interrupted due to a World War II bomb finding. We'll inform soon pic.twitter.com/r71TsKQMOE — Berlin Airport Service (@berlinairport) November 29, 2019

وبحسبما ورد، فإنه تم إيقاف المغادرين والقادمين من شونفيلد، وتحويل الرحلات الجوية المقرر هبوطها هناك إلى مطارات أخرى.

وأعلن الحساب الرسمي لخدمات مطار برلين على "تويتر" أن عمليات الطيران في شونفيلد "توقفت" بسبب قنبلة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

المصدر: RT