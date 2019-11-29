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قنبلة من الحرب العالمية الثانية توقف مطار برلين شونفيلد عن العمل

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قنبلة من الحرب العالمية الثانية توقف مطار برلين شونفيلد عن العمل
Reuters Fabrizio Bensch
مطار برلين شونفيلد
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أوقف مطار برلين شونفيلد في ألمانيا حركته الجوية وقام بتحويل وجهات الرحلات القادمة إليه بعد اكتشاف قنبلة من الحرب العالمية الثانية أثناء أعمال البناء في المركز الجوي.

وقال متحدث باسم المطار إن السلطات كانت في مكان الحادث لتحديد أفضل السبل للتخلص من القنبلة التي استمر وجودها هناك لعقود.

وبحسبما ورد، فإنه تم إيقاف المغادرين والقادمين من شونفيلد، وتحويل الرحلات الجوية المقرر هبوطها هناك إلى مطارات أخرى.

وأعلن الحساب الرسمي لخدمات مطار برلين على "تويتر" أن عمليات الطيران في شونفيلد "توقفت" بسبب قنبلة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

المصدر: RT

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