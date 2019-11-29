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طائرة تهبط بأعجوبة بعد دمار مقدمتها بسبب قوى الطبيعة (صور)

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طائرة تهبط بأعجوبة بعد دمار مقدمتها بسبب قوى الطبيعة (صور)
Facebook / Mwebantu
طائرة تهبط بأعجوبة بعد دمار مقدمتها بسبب قوى الطبيعة
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نجحت طائرة ركاب صغيرة في زامبيا في الهبوط بأعجوبة دون وقوع مأساة، بعد أن ضربتها صاعقة وعاصفة شديدة من البرد.

ولحسن الحظ أنه لم يصب أحد بأذى ولكن الطائرة تعرضت لأضرار بالغة لا يمكن إصلاحها.

وكانت الطائرة التابعة لشركة Proflight المحلية، تقل 41 راكبا إلى مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا، عندما دمر البرق وحبات البرد مقدمتها.

وقال أحد الركاب لوسائل الإعلام المحلية، إن الطائرة بدأت في الهبوط إلى المطار عندما ضربتها قوى الطبيعة.

وتظهر صور الطائرة بعد هبوطها بأمان مصابة بعدة ثقوب في فتحة مقدمتها بعد خسارة الجزء الأمامي، فضلا عن فقدان الجزء المتبقي منه لغلافه الخارجي. كما كان الزجاج في قمرة القيادة متصدعا أيضا.

وفي بيان لها، أشادت شركة Proflight بمهارة الطيار والطاقم، مشيرة إلى أنهم تفاعلوا مع الحدث "بالطريقة التي تم تدريبهم على القيام بها".

المصدر: RT

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