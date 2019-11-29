طائرة تهبط بأعجوبة بعد دمار مقدمتها بسبب قوى الطبيعة (صور)

نجحت طائرة ركاب صغيرة في زامبيا في الهبوط بأعجوبة دون وقوع مأساة، بعد أن ضربتها صاعقة وعاصفة شديدة من البرد.

ولحسن الحظ أنه لم يصب أحد بأذى ولكن الطائرة تعرضت لأضرار بالغة لا يمكن إصلاحها.

Just in: (Proflight Zambia Flight P00705) has been published on Mwebantu - https://t.co/RfDTjhOzFspic.twitter.com/yKslUtV3Np — Mwebantu (@Mwebantu) November 26, 2019

وكانت الطائرة التابعة لشركة Proflight المحلية، تقل 41 راكبا إلى مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا، عندما دمر البرق وحبات البرد مقدمتها.

وقال أحد الركاب لوسائل الإعلام المحلية، إن الطائرة بدأت في الهبوط إلى المطار عندما ضربتها قوى الطبيعة.

PASSENGERS were left fearing for their lives after a plane from Livingstone to Lusaka was struck by lightning in a

wild thunderstorm, as it stated to descent for Lusaka. #Zambiapic.twitter.com/xPaPUea4em — Mwebantu (@Mwebantu) November 25, 2019

وتظهر صور الطائرة بعد هبوطها بأمان مصابة بعدة ثقوب في فتحة مقدمتها بعد خسارة الجزء الأمامي، فضلا عن فقدان الجزء المتبقي منه لغلافه الخارجي. كما كان الزجاج في قمرة القيادة متصدعا أيضا.

وفي بيان لها، أشادت شركة Proflight بمهارة الطيار والطاقم، مشيرة إلى أنهم تفاعلوا مع الحدث "بالطريقة التي تم تدريبهم على القيام بها".

المصدر: RT