من بينها البشر! الكائنات الأكثر فتكا على وجه الأرض!

يبدو أن معظم الوفيات الناجمة عن الحيوانات لها علاقة أقل بالكائنات نفسها مقارنة بالأمراض التي تنقلها عن غير قصد.

ونشر موقع "سانيس ألرت" قائمة تشمل بعضا من أكثر الحيوانات فتكا في العالم، المسؤولة عن معظم الوفيات البشرية.

1- أسماك القرش: 6 وفيات في السنة

(Jose María Melero Tejedor/YouTube)

تعد هجمات القرش نادرة جدا. ففي عام 2014، كانت هناك 3 وفيات فقط مرتبطة عالميا بهجمات أسماك القرش، وفي عام 2015، كانت هناك 6 وفيات.

2- الذئاب: 10 وفيات في السنة

Gettyimages.ru Getty Images

إن هجمات الذئب ليست شائعة في أجزاء كثيرة من العالم حيث تعيش الذئاب.

ووجدت دراسة لهجمات الذئاب أن قلة قليلة من حالات الوفاة حدثت في السنوات الخمسين، التي سبقت عام 2002 في أوروبا وأمريكا الشمالية، على الرغم من الإبلاغ عن بضع مئات على مدار عقدين، في بعض مناطق الهند، حيث بلغ المتوسط ما يقرب من 10 وفيات لكل عام.

3- الأسود: 22 حالة وفاة في السنة

(Kenya.AP/Vadim Ghirda)

تختلف تقديرات الوفيات المرتبطة بالأسود من عام لآخر، ووجدت دراسة أجريت عام 2005، أنه منذ عام 1990 قتلت الأسود 563 فردا في تنزانيا وحدها، أي بمعدل 22 شخصا في السنة وسطيا.

ومن المحتمل أن تحدث وفيات إضافية خارج تنزانيا، لكن من الصعب العثور على رقم عالمي ملموس.

4- الفيلة: 500 وفاة في السنة

Reuters (Thomson

أكد مقال نُشر في مجلة ناشيونال جيوغرافيك عام 2005، أن 500 شخص سنويا قتلوا بسبب هجمات الأفيال.

5- فرس النهر: 500 وفاة في السنة

Reuters /Ivan Milutinovic)

لفترة طويلة، اعتُبر فرس النهر الحيوان الأكثر فتكا في إفريقيا. وتُعرف أفراس النهر بكونها عدوانية تجاه البشر.

6- الديدان الشريطية: 700 وفاة في السنة

(Tomas De la Rosa/Wikimedia Commons)

بالانتقال إلى الطفيليات، يمكن القول إن الدودة الشريطية هي المسؤولة عن العدوى المعروفة باسم cysticerosis ، التي تقتل زهاء 700 شخص سنويا.

7- التماسيح: 1000 وفاة سنويا

AP Rob Griffith

تعتبر التماسيح الآن الحيوان الكبير المسؤول عن معظم الوفيات البشرية في إفريقيا، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، رغم أن الأرقام الملموسة يصعب جمعها.

8- ديدان الأسكاريس: 4500 حالة وفاة سنويا

تشير دراسة أُجريت في عام 2013 إلى أن دودة الأسكاريس تؤدي إلى إصابة تُسمَّى بآثار التقرحات، وتقتل حوالي 4500 شخص سنويا.

9- ذبابة تسي تسي: 10 آلاف وفاة سنويا

تنقل ذبابة "تسي تسي" مرضا يُسمى مرض النوم، وهو عدوى طفيلية يمكن أن تؤدي في البداية إلى الصداع والحمى وآلام المفاصل والحكة، ولكن يمكن أن تؤدي لاحقا إلى بعض المشكلات العصبية الخطيرة.

(International Atomic Energy Agency/Wikimedia)

10- "بق التقبيل القاتل": 12 ألف وفاة سنويا

وتعد الحشرة هذه مسؤولة عن نقل مرض "شاغاس"، الذي يقتل نحو 12000 شخص سنويا في المتوسط.

11- حلزون المياه العذبة: 20 ألف وفاة في السنة

إقرأ المزيد

يحمل حلزون المياه العذبة ديدانا طفيلية تصيب الأشخاص بمرض يسمى البلهارسيا، يمكن أن يسبب ألما شديدا في البطن وظهور الدم في البراز أو البول، اعتمادا على المنطقة المصابة.

12- الكلاب: 35 ألف حالة وفاة سنويا

تعد الكلاب - خاصة تلك المصابة بفيروس داء الكلب - واحدة من أكثر الحيوانات فتكا، على الرغم من أنه يمكن الوقاية من الفيروس باستخدام اللقاحات.

ويمكن أن تعزا زهاء 35000 حالة وفاة إلى داء الكلب، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

13- الثعابين: 100 ألف وفاة سنويا

تقتل لدغات الثعابين أكثر من 100 ألف شخص سنويا، اعتبارا من عام 2015. والأسوأ من ذلك، هناك نقص مقلق في المضادات الحيوية الأساسية.

14- البشر: 437 ألف وفاة سنويا

كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هناك زهاء 437 ألف جريمة قتل في عام 2012، ما يجعل البشر ثاني أكثر الكائنات فتكا (والأكثر دموية في العالم).

15- البعوض: 750 ألف وفاة في السنة

Reuters

يمتص البعوض الدم وينقل الفيروسات من شخص لآخر- وهو المسؤول عن معظم الوفيات المرتبطة بالحيوانات.

ويمكن القول إن الملاريا في حد ذاتها مسؤولة عن أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالبعوض، معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وانخفض معدل الإصابة بالملاريا بنسبة 37% بين عامي 2000 و2015، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر: ساينس ألرت