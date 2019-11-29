وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة (صورة)

توفيت أليليا ميرفي، أكبر معمرة في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 114 سنة و140 يوما.

وأصبحت ميرفي ذات الأصول الإفريقية أكبر معمرة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يناير الماضي وذلك بعد وفاة ليسي براون.

It is with great sadness that we share news of the passing of Mrs. Aleila Murphy. Mrs. Murphy was the oldest living American, having celebrated her 114th birthday in July, surrounded by her family, friends, community leaders, & members of our AFRAM Caucus. https://t.co/y5ZLoyIi2Upic.twitter.com/BHzNCYb3l3 — 1199SEIU Caregivers (@1199SEIU) 27 ноября 2019 г.

وبحسب منظمة مختصة في أبحاث الشيخوخة وتسجيل أكبر الناس عمرا فإنه بعد وفاة ميرفي المولودة في كارولينا الشمالية سنة 1905، باتت هيستير فورد أكبر معمرة الآن في الولايات المتحدة وتبلغ من العمر 114 سنة و105 أيام.

المصدر: نوفوستي