"أخبث شيء يمكن تخيله!".. مخادع يشعل الإنترنت بسماعات AirPods مزيفة

نجح مصمم غرافيك مبدع في إعادة إنشاء سماعات آبل AirPods وتصميمها على شكل "ملصقات" ونشرها في جميع أنحاء سان فرانسيسكو لخداع المارة.

I made life-size AirPod stickers and stuck them on the ground, all over the city 🤡 pic.twitter.com/hIrZD0wfom — Pablo Rochat (@PabloRochat) November 17, 2019

ووثّق بابلو روشات حيلته "الغادرة" بتصوير نفسه وهو ينشر الملصقات في مواقع مختلفة، مع البقاء في وضع يسمح له برؤية النتائج ومحاولات الآخرين في التقاط سماعات الأذن.

Footage of the AirPod sticker prank in action: pic.twitter.com/p9k1a8U29A — Pablo Rochat (@PabloRochat) November 19, 2019

ويبدو أن بعض الأشخاص رأوا الجانب المضحك من الحيلة، كما نشر آخرون على "تويتر" تعليقات فكاهية، مثل "هذا هو أفضل شيء على الإطلاق"، و"ربما لن يلتقط أحد سماعات عادية بعد الآن".

المصدر: RT