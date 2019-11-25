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"أخبث شيء يمكن تخيله!".. مخادع يشعل الإنترنت بسماعات AirPods مزيفة

متفرقات

Reuters Beck Diefenbach
سماعات آبل
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نجح مصمم غرافيك مبدع في إعادة إنشاء سماعات آبل AirPods وتصميمها على شكل "ملصقات" ونشرها في جميع أنحاء سان فرانسيسكو لخداع المارة.

ووثّق بابلو روشات حيلته "الغادرة" بتصوير نفسه وهو ينشر الملصقات في مواقع مختلفة، مع البقاء في وضع يسمح له برؤية النتائج ومحاولات الآخرين في التقاط سماعات الأذن.

ويبدو أن بعض الأشخاص رأوا الجانب المضحك من الحيلة، كما نشر آخرون على "تويتر" تعليقات فكاهية، مثل "هذا هو أفضل شيء على الإطلاق"، و"ربما لن يلتقط أحد سماعات عادية بعد الآن".

المصدر: RT

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