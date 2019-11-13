أطرف صور الحيوانات لعام 2019

تعتبر مسابقة Comedy Wildlife Photography Awards من أشهر المسابقات السنوية المخصصة للصور المضحكة الملتقطة للطبيعة والحيوانات، فما هي الصور التي فازت في المسابقة هذا العام؟

وفازت في المسابقة هذه السنة لقطة بعنوان "اغتنم حياتك من أجل.."، التقطتها عدسة المصورة سارة سكينر.

ومن بين أبرز الصور التي لفتت انتباه القائمين على المسابقة كانت صورة طريفة لحيوان القندس بعنوان "يا إلهي"، التقطتها عدسة المصور هاري ووكر.

وتميزت أيضا صورة طريفة لصغير الشمبانزي، التقطها توماس مانغلسن، وصورة لطائرين يبدوان وكأنهما يتشاجران أطلق عليها اسم "خلافات عائلية"، التقطها فلادو بيرسو.

فأي الصور تراها أنت أكثر طرافة في رأيك؟

المصدر: RT