ما هي عادات السياح التي تزعج السكان المحليين؟

نشر موقع IOL قائمة لأكثر عادات "السياح السيئين" التي يمكن أن تزعج السكان المحليين والناس الآخرين أيضا.

ويشير الصحفي معد القائمة إلى أن على السائح عدم مقارنة المدينة التي وصلها بوطنه. لأنه "ليس هناك من يحب سماع كم هو جميل بلدك عندما يتعلق الأمر بالمطبخ والترفيه والفنادق". وبخلاف ذلك، من الأفضل له حجز تذكرة العودة على الفور.

كما يجب أن نتذكر ضرورة الإقبال على المشروبات الكحولية باعتدال وعدم تناولها إلى حد الثمالة و"فقدان الوعي". ويلفت المؤلف النظر إلى السلوك الشخصي في المتاجر و"عدم الاصرار على صفقة تكلف البائع مكسبه".

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وينصح أيضا بعدم التقاط الصور وتسجيل فيديو في الأماكن الممنوعة، وضرورة مراعاة القواعد السارية في هذا البلد أو ذاك، واحترام السكان المحليين وعدم التفكير بما أن الضيف "يدعم الاقتصاد المحلي ، يصبح كل شيء مباحا له".

المصدر: لينتا. رو