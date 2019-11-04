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إليسا تتلاسن من جديد مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (فيديو)

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إليسا تتلاسن من جديد مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (فيديو)
الفنانة اللبنانية إليسا
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استغل أدرعي مناسبة عيد ميلاد النجمة اللبنانية إليسا ونشر مقطع فيديو لجندي إسرائيلي يعزف أنغام أغنيتها الشهيرة "بتمون"، فيما بدا أنه خطوة منه لمصالحتها بعد أن حظرته على "تويتر".

وقال الجندي: "كل عام وأنت بخير يا ‎إليسا بمناسبة عيد ميلادك الذي احتفلت به في بداية هذا الأسبوع... حبينا نعيد عليك بطريقتنا الخاصة. بتأمل تحبي هاي المفاجأة اللي فيها أغنية من أجمل أغانيك".

وتأتي هذه المعايدة بعدما كانت إليسا قد حظرت حساب أدرعي على "تويتر"، في مارس الماضي، ونعتته آنذاك بـ "المحتل الوقح".

وردت إليسا على هذه المعايدة بالقول: "محتل وقح… نفس الجواب"، للتأكيد على موقفها الثابت.

المصدر: RT

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