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هدية من محطة التزود بالوقود تحول سائقا إلى مليونير

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هدية من محطة التزود بالوقود تحول سائقا إلى مليونير
Western Canada Lottery Corp
السائق تشينموي ديب روي
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أهدت بائعة في محطة التزود الوقود للسائق تشينموي ديب روي بطاقة يانصيب فورية ربحت مليون دولار كندي.

ويفيد موقع UPI، بأن السائق تشينموي اضطر للتوقف في محطة التزود الوقود بمدينة ساسكاتون لتعبئة خزان السيارة، وخلال ذلك اشترى بطاقة يانصيب، وحصل على بطاقة ثانية كهدية من المحطة. ربحت البطاقة التي اشتراها مبلغ 10 دولارات كندية، وعلمت البائعة بالمبلغ الذي ربحته البطاقة المهداة فسكتت.

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يقول السائق "قالت لي، ليس بإمكاني دفع مثل هذا المبلغ. ثم صرخت لقد ربحت مليون دولار كندي يارجل". فقلت لها بهدوء "هل أنت جادة؟".

يخطط روي لتسديد ديونه، والمتبقي من الجائزة لتعليم الأطفال، مشيرا إلى أنه لا ينوي ترك عمله ويقول "عندما أعمل أشعر بأني بحالة جيدة".

المصدر: لينتا. رو

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