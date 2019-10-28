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تركيا.. رأس ملفوف عملاق وزنه 47 كغم فقط

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تركيا.. رأس ملفوف عملاق وزنه 47 كغم فقط
Sputnik
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جمع مزارعون في ولاية يوزغات وسط تركيا، محصولهم السنوي من الملفوف (الكرنب)، ووصل وزن بعض القطع التي زرعها المواطن إبراهيم أيدوغان، إلى حوالي 47 كيلوغراما.

انتقل أيدوغان، بعد حصوله على التقاعد في مديرية التعليم بالمنطقة، إلى قرية بورون أورن، بقضاء سورغون، وبدأ في زراعة الكرنب.

واستخدم الرجل، نظام الري بالتنقيط في السقي، كما استبدل الأسمدة الكيميائية بأخرى طبيعية مستخلصة من روث الحيوانات، وذلك بهدف خفض التكلفة والحصول على منتجات صحية أكثر.

وقال أيدوغان، إنه يقوم بوضع الأسمدة الحيوانية، في بركة مائية، ويستخدمها لاحقا على شكل سائل.

وحقق في الموسم الحالي، الإنتاج الوفير، وتراوح وزن رأس الملفوفة الواحدة، بين 15-47 كيلوغراما. 

وفي حديث لوكالة "الأناضول"، قال أيدوغان، إنه واجه بعض المشاكل في بيع القطع الكبيرة.

المصدر: وكالة الأناضول

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