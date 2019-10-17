الروسية يكوبوفا أجمل طفلة في العالم على الإنترنت (صور)

فازت البنت الروسية، ألينا يكوبوفا، البالغة من العمر 6 أعوام بالتصويت العالمي الخاص بنيل لقب أجمل طفلة في العالم.

instagram@alina_yakupova_official

أفادت بذلك صحيفة Daily Mail، مشيرة إلى أن البنت الروسية ذات الشعر الذهبي صارت تزاول مهنة عارضة الأزياء في الرابعة من عمرها. وتتعامل مع الطفلة ماركات تجارية للأزياء مثل Monnalisa Kids و Yudashkin kids و Gloria Jeans.

instagram@alina_yakupova_official

ولديها صفحة على "إنستغرام" تقوم والدتها بالإشراف عليها حيث تنشر صورا فوتوغرفية التقطت في جولات أخيرة لعارضة الأزياء الصغيرة ألينا يكوبوفا. ولديها أيضا 25 ألف شخص من المتحمسين والمشتركين في مدونتها في ألمانيا وكوستاريكا والولايات المتحدة وبلدان أخرى يعلقون على صورها الفوتوغرافية بعبارات مثل "الملاك الصغير" و"أنعم بنت في العالم" وما إلى ذلك وتجني كل صورة فوتوغرافية عددا كبيرا من اللايكات.

instagram@alina_yakupova_official

وقال رومان كوخارا،الذي يتولى إدارة أمورها، إن سر نجاحها لا يكمن في جمالها فقط بل بالعمل الدؤوب على تطوير نفسها.

المصدر : موسكوفسكي كومسوموليتس