كرة نارية ضخمة تحيل ليل الصين إلى نهار

رصدت كاميرات المراقبة في الصين نيزكا هائلا يعبر سماء شمال شرق الصين، على شكل كرة نارية عملاقة مشرقة لدرجة أنها أحالت ظلمة الليل إلى نهار مضيء.

وظهرت الكرة النارية يوم الجمعة الماضية في حوالي الساعة 00:16 بتوقيت غرينتش، وفقا للدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV، وهي منظومة تربط الكاميرات بعدد محدد من الشاشات أو أجهزة التسجيل بهدف المراقبة الأمنية.

والتقطت كاميرات المراقبة في مدينة سونغ يوان كرة النار التي شاهدها العديد من السكان في المنطقة. ولحسن الحظ، يظهر مقطع الفيديو الذي صور هذه الظاهرة أن النيزك احترق في السماء، ما يشير إلى أن قطعا صغيرة فقط من الحطام يحتمل أن تصل إلى الأرض.

وبحسب الدوائر التلفزيونية المغلقة، فإنه يتم الآن تحليل اللقطات من قبل خبراء في مركز Purple Mountain Observer التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

وعندما تدخل الصخور الفضائية الغلاف الجوي للأرض بسرعة عالية فإنها تحترق في ذلك الارتفاع، ما يجعلها تتوهج في السماء على شكل كرة نارية.

وأوضحت "ناسا": "عندما يدخل الحطام الفضائي إلى الغلاف الجوي للأرض، يؤدي الاحتكاك بينه وبين الغازات الجوية إلى تسخينه إلى درجة أنه يتوهج ويصبح مرئيا لأعيننا.

What appears to be a dazzling meteor lit up the sky over northeast China on Friday (Oct. 11), appearing as a brilliant fireball in surveillance videos of the event.#Meteor#Fireballpic.twitter.com/aWdDSynSeD — Sci-Tech Universe (@SciTechUniverse) October 14, 2019

وأضافت: "هذه السلسلة من الضوء، تعرف باسم النيزك، وتتوهج معظم النيازك لبضع ثوان فقط، ثم تحترق قبل أن تصل إلى سطح الأرض".

ورصدت هذه اللقطات قبل يوم واحد من وقوع أجمل زخات شهب العام المعروفة باسم "زخات شهب الجباريات"، وهو حدث مذهل بدأ في 2 أكتوبر ويستمر إلى غاية 7 نوفمبر.

View that's out of this world! A meteorite was spotted falling as a fireball in NE China. pic.twitter.com/NCh602rmPM — People's Daily, China (@PDChina) October 11, 2019

وسيكون أفضل وقت لرؤية "زخات شهب الجباريات" عندما تبلغ ذروتها يومي 21 و 22 أكتوبر، حيث يكون المتابعون قادرين على رؤية ما بين 10 إلى 20 نيزكا خلال ساعة في سماء غير مقمرة.

المصدر: ميرور