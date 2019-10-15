وهم بصري نشره الممثل سميث يخبرك أي جانب في دماغك هو المسيطر

شارك الممثل الأمريكي ويل سميث منشورا على حسابه الشخصي على "إنستغرام" للحذاء الرياضي الذي أشعل المواقع الاجتماعية بسبب ألوانه في عام 2017.

وقال سميث، البالغ من العمر 51 عاما: "رأيت الصورة على الإنترنت وشاركتها مع مجموعة من الناس، إنها حقا مذهلة، ما هو لونه يا ترى؟، اعرض الصورة على خمسة أو ستة أشخاص من حولك واسألهم عما يرونه. أعتقد أنك ستتفاجأ".

وأضاف: "ليس هناك إجابة صحيحة، لكن .. بالتأكيد ليس ورديا!".

THE REAL SHOE IS PINK & WHITE OKAY⁉️

The second pic was with flash & darkened, so it looks teal & gray. (depends on what lighting ur in) pic.twitter.com/FlbO3OEEuC — alisha (@zjmah) October 11, 2017

وأشعل هذا الحذاء الرياضي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لونه بعد أن نشرت صورته لأول مرة عام 2017 من قبل مدربة اللياقة البدنية والألعاب، أليسيا ماري، عبر حسابها على "تويتر" @AliciaMarieBODY.

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ويقول الكثيرون إن إدراك الفرد للون هذا الحذاء يكشف عن الكيفية التي يعمل بها دماغه، حيث ترتبط هيمنة الجانب الأيسر من الدماغ بالفكر المنطقي والتحليلي والبراهين، بينما ترتبط هيمنة الجانب الأيمن من الدماغ بشكل أكبر بالإبداع والخيال والحدس.

وعلى الرغم من أن الجدل بسبب ألوان هذا الحذاء انطفأ تدريجيا مع مرور الوقت، إلا أنه عاد من جديد بعد نشر المغنية والممثلة الأمريكية لايزو، صورة للحذاء الرياضي على حسابها.

وكانت الصورة المنشورة مرفقة بتعليق: "إذا كان الجانب الأيمن من الدماغ هو المسيطر، فسترى مزيجا من اللونين الوردي والأبيض، وإذا كان الجانب الأيسر من الدماغ هو المسيطر فسترى الحذاء باللون الرمادي وأحد درجات الأخضر، اختبر ذلك مع أصدقائك ، سيكون ممتعا للغاية".

I SEE GREY AND TEAL WHAT COLOR DO U SEE???? 😱😱🤯 pic.twitter.com/WAEdEZy0QE — #STREAMTRUTHHURTS (@lizzo) October 13, 2019

ومع ذلك، لا يوجد في الواقع أي دليل على أن هذا الوهم يمكنه إخبارك حقا أي جزء من عقلك هو المهيمن، بينما هناك تفسير لهذا الاختلاف في الرؤية، وهو كيفية مشاهدة العقل والعيون للألوان تحت تأثير الإضاءات المختلفة، وكيف يختلف هذا الأمر من شخص لآخر.

المصدر: إكسبرس