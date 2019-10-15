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غذاء شائع يقضي على انتفاخ المعدة المزعج

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غذاء شائع يقضي على انتفاخ المعدة المزعج
Gettyimages.ru Apisit Sorin / EyeEm
انتفاخ المعدة
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ينجم انتفاخ المعدة عادة عن الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات الغازية، ويمكن أن يكون أيضا نتيجة المياه الزائدة في الجسم.

ويقول الطبيب التلفزيوني، دكتور أوز، إذا كان الانتفاخ ناتجا عن تراكم السوائل في الجسم، فإن تناول الخيار يمكن أن يساعد في التخلص من ذلك. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أن الخيار هو مدر للبول.

وأوضح الدكتور أوز أن مدرات البول تساعد الكليتين في إطلاق الماء من الجسم. وأضاف قائلا: "إن ارتفاع نسبة الماء وانخفاض محتوى الألياف في الخضروات هذه، يمكن أن يسبب زيادة التبول ويمنع الانتفاخ".

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ويعد الخيار أيضا مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، الذي يصد الآثار السلبية لتناول كميات كبيرة من الصوديوم- أحد الأسباب الرئيسية لاحتباس السوائل.

كما أوضح موقع LiveStrong الطبي: "عندما نستهلك المزيد من البوتاسيوم، يفرز الصوديوم عن طريق البول. وبالتالي يمكن أن يكون البوتاسيوم مفيدا في تقليل احتباس الماء الناتج عن الإفراط في تناول الصوديوم".

ويعتبر الموز مصدرا آخر غنيا بالبوتاسيوم، يمكن أن يساعد في تقليل انتفاخ البطن، وفقا للدكتور أوز.

وفي حال كان الانتفاخ مرتبطا بتراكم الغازات في المعدة، فإن هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا توصي بالابتعاد عن الأطعمة المسببة لذلك، وتشمل: الفاصوليا والبصل والبروكلي والقرنبيط.

كما يُنصح بعدم التحدث ومضغ الطعام في الوقت ذاته، والجلوس بشكل مستقيم أثناء الاكل، مع تقليل كمية المشروبات الغازية ما أمكن.

المصدر: إكسبريس

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