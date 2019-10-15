أغنية وضحك هستيري في مراسم دفن (فيديو)  

انقلب حزن أقارب المتوفي في مقاطعة كيلكيني بإيرلندا إلى ضحك ومرح بعد سماعهم أغنية وصراخ فقيدهم من القبر.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن شاي برادلي، المحارب القديم في القوات المسلحة الإيرلندية، توفي يوم 8 أكتوبر بعد أن كان يعاني من المرض خلال فترة طويلة.

وخلال مراسم دفنه وإنزال التابوت إلى القبر، سمع صوت طرق على التابوت الخشبي وصوت يصرخ "أين أنا عليكم اللعنة؟ اخرجوني من هنا. الظلام دامس هنا. هل هذا كاهن؟ أنا شاي! أنا في الصندوق، هنا أمامكم، لقد مت". جعل هذا جميع المشتركين في جنازته يصابون بضحك هستيري، إلى أن سمعوا من القبر أغنية "لقد اتصلت من أجل توديعكم".

نشر شريط الفيديو المسجل عن مراسم جنازته في موقع المحاربين القدماء في شبكة "فيس بوك" مع فقرة ""لقد سُئلنا مؤخرًا عن الفرق بين الفكاهة العسكرية والمدنية. إنه بسيط: إنه أسود. هذه هي جنازة شاي برادلي في 12 أكتوبر".

وقد وضحت أندريا، ابنة برادلي ما حصل بقولها، إن أباها قبل وفاته سجل رسالة صوتية. وقد تم إعادة قراءتها عبر المكبرات. وتضيف لعل الفقيد يكون سعيدا جدا إذا عرف كم عدد الأشخاص الذين أضحكهم.

المصدر: لينتا. رو