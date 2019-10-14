Fortnite تثير الجدل ببث "ثقب أسود" لحدث "النهاية" المنتظر!
تبث Fortnite "فورتنايت" (لعبة فيديو عبر الإنترنت) شاشة سوداء بـ"ثقب أسود" وسطها على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، قبل حدثها "النهاية" (The End) الذي أثار جدلا واسعا.
وفي الحدث، كانت هناك خريطة، ثم نيزك، قبل تدميره من خلال مجموعة من الصواريخ، وكل ما تبقى هو "ثقب أسود".
RIP Fortnite: Battle Royale— Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) October 13, 2019
FULL LIVE REACTION TO THE END! pic.twitter.com/ifX4CJcnEK
وتبين أن الملايين الذين يتابعون مشاهدة الموسم الجديد من برنامج ألعاب Fortnite Epic، لا يعتقدون أنها النهاية مع استمرار التحديث في الظلام، ومشاركة الإحباط على مواقع التواصل الاجتماعي.
What @TTfue, @Symfuhny, and @cloakzy do while waiting for something to happen 🤣 pic.twitter.com/vGcV3wGHe6— Fortnite: Battle Royale Data (@FNBRData) October 13, 2019
وتتيح شركة Epic Games، التي أُطلقت في عام 2017، ما يصل إلى 100 لاعب للقتال في اللعبة، حتى يقف آخرهم في ساحة معركة افتراضية. ولكن مساء الأحد 13 أكتوبر، لم تحدث اشتباكات، وظهرت بعض الأرقام من حين لآخر على الشاشة، حيث حاول الناس معرفة ما تعنيه حقا.
ويطالب لاعبو Fortnite بجوائز نقدية كبيرة في بعض البطولات، لذا من الواضح أن لاعبي النجوم كانوا يشعرون بالإحباط.
وبهذا الصدد، ظهرت النظريات حول ما حدث للعبة، بما في ذلك تعرضها للقرصنة وإلقاء اللوم على إيلون موسك، الذي نشر تغريدة لاحقة على "تويتر" تقول "هاها".
October 13, 2019
وأضافت Fortnite المزيد من الغموض حول الحدث الغريب، بحذفها جميع التغريدات من حسابها الرسمي، باستثناء ما يُظهر الثقب الأسود.
The numbers #Fortnite— Dansen_1337 (@Dansen_1337) October 13, 2019
11 - I
146 - was
15 - not
62 - alone
87 - Others
14 - are
106 - outside
2 - the
150 - loop
69 - This
146 - was
15 - not
36 - calculated
2 - The
176 - nothing
8 - is
160 - now
65 - inevitable
المصدر: RT