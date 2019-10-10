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كشف سر المباني القديمة الغامضة في غابات إسكتلندا

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كشف سر المباني القديمة الغامضة في غابات إسكتلندا
Forest and Land Scotland
كشف سر المباني القديمة في غابات اسكتلندا
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كشف علماء الآثار من منظمة Forest and Land Scotland الحكومية، لغز هدف تشييد المباني القديمة على هضبة في غابات شمال إسكتلندا تبعد 30 كلم عن غلاسكو.

وتفيد Live Science، بأن الخبراء درسوا بقايا بنائين حجريين يعودان إلى القرن الثامن عشر، تفصل بينهما مسافة 200 متر ونهر صغير. ويعتقدون أنه في بداية القرن كانت المباني الطويلة المعروفة باسم Wee Bruach Caoruinn و

Big Bruach Caoruinn تستخدم لصنع وتخزين مشروب الويسكي وبيعه في غلاسكو. وكانت غير شرعية، وتفرض ضرائب باهظة على إنتاج الشعير المنبت المكون الأساسي لصنع الويسكي الإسكتلندي.

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كما عثر العلماء في المبنى على فرنين كبيرين بنيا من الآجر، لتجفيف الشعير، وإنتاج نبيت الشعير وتقطير الويسكي، الذي كان يعبأ فورا في قوارير زجاجية.

المصدر: لينتا. رو

 

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