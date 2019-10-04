أمريكي يقاضي عشيق زوجته ويحصل على 750 ألف دولار!

ضجّت صفحات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بقصة رجل أمريكي يدعى كيفن هوارد، حصل على تعويض قيمته 750 ألف دولار بعد أن رفع دعوى قضائية ضد عشيق زوجته.

وتبعا لموقع WITN فإن هوارد عاش مع زوجته 12 عاما، وفجأة طالبته زوجته بالانفصال دون سبب، فقرر الرجل في بادئ الأمر الاستعانة بطبيب نفسي مختص بالعلاقات العائلية، لكن المحاولة باءت بالفشل، فلجأ الزوج إلى محقق خاص لمعرفة الدافع الذي حرض زوجته على الطلاق، ليكتشف أنها تخونه مع زميله في العمل.

فقرر هوارد اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى ضد عشيق زوجته، بتهمة "التدخّل المتعمد" في علاقته الزوجية وتخريبها، الأمر الذي يحاسب عليه القانون في ولاية كارولينا الشمالية حيث يقيم الزوجان.

وعند النظر في القضية ارتأت المحكمة أن عشيق زوجة هوارد مذنب، وحكمت عليه بدفع غرامة مقدارها 750 ألف دولار كتعويض ضرر للزوج.

المصدر: نوفوستي