النسور تشن غارة على ظبي وتمزقه إربا (فيديو)

شهد عدد من السياح في محمية مساي- ماري في كينيا عملية اختطاف عدد من النسور ظبيا من أمه وراحوا ينهشون جسده.

وقد صور أحد السياح هذه العملية في شريط فيديو نشرته Maasai Sightings في شبكة "يوتوب"، ويؤكد على أن النسور هاجمت ظبي الغزال، وحاولت أمه حمايته ولكنها خسرت المعركة وهربت تاركة صغيرها لقمة سائغة للنسور.

تقع محمية مساي-ماري جنوب –غرب كينيا، وتشتهر بكثرة الأسود والنمور فيها، وكذلك بالهجرة السنوية لقطعان حيوان النو (الثيتل الإفريقي). كما تعيش في هذه المحمية أعداد من وحيد القرن الأسود وحيوانات فرس النهر والضباع والحمار الوحشي والزرافات وأنواع من الغزلان وغيرها.

المصدر: لينتا. رو