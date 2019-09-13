صحيفة: عشيق جورج مايكل اللبناني بلا مأوى

كشفت صحيفة "ذي صن" أن فادي فواز، مصفف الشعر لبناني الأصل والعشيق السابق لنجم البوب البريطاني الراحل، جورج مايكل، بات ينام في الشارع بعد أن طُرد من فندق رخيص استأجره.

وقالت الصحيفة في مقال نشر الخميس، إن فواز البالغ 46 عاما من العمر غادر، الاثنين الماضي، فندق Travelodge في لندن، وأجرته 49 جنيها إسترلينيا في الليلة، حيث كان مقيما بعد أن طردته عائلة جورج مايكل من منزله البالغة قيمته 5 ملايين دولار، الشهر الماضي. والآن ربما ليس لديه ما يدفعه مقابل إقامته بالفندق.

وقال فواز عبر صفحته في "فيسبوك": "أصبحت بلا مأوى"، مضيفا: "بعد 3 سنوات، لم يقم محامي جورج مايكل بعد بأي شيء، وخلال الأيام القليلة الماضية، كنت نائما في الشارع في كوفنت غاردن بدلا من أن أكون في منزلي".

thesun.co.uk

وتتهم عائلة مايكل فواز بأنه ألحق ضررا بالغا بمنزل المغني الراحل.

ودخل فواز في علاقة مع جورج مايكل عام 2012، وكان شريكا له حتى وفاته في ديسمبر 2016. لكن رغم ذلك، لم يذكر مايكل اسم الرجل في وصيته ولم يترك له شيئا من ميراثه.

twitter.com/fadifawaz

twitter.com/fadifawaz

المصدر: thesun.co.uk