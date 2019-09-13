لماذا يعد "الجمعة 13" أكثر الأيام نحسا في السنة؟

يصادف يوم الجمعة الثالث عشر من سبتمبر، وهو تاريخ يبث الرعب في الكثيرين لارتباطه بالحظ السيء وفقا للعديد من الأساطير والقصص.

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ويُعتقد أن الخوف من الرقم 13 الذي يتزامن مع يوم الجمعة، بدأ في العصور الوسطى، وذلك نسبة إلى بعض الروايات الدينية المسيحية التي تقول بأن المسيح صُلب يوم الجمعة بعد تناوله العشاء الأخير مع تلاميذه الاثني عشر في موندي.

ويعتقد الكثيرون أن ذلك يرجع إلى أن التلميذ الخائن، يهوذا الإسخريوطي، كان الضيف الثالث عشر الذي حضر عشاء يسوع الأخير، وسلمه لليهود، ما أدى إلى صلب المسيح يوم الجمعة.

واعتقدت بعض الكتابات أيضا أن يوم الجمعة سيء الحظ في حد ذاته، ما جعل اقترانه بالرقم 13 مزعجا بشكل مضاعف.

ومن بين أحد الأسباب التاريخية للخوف من هذا التاريخ، أنه في يوم الجمعة 13 أكتوبر 1307، قام الملك الفرنسي فيليب الرابع باعتقال المئات من أعضاء فرسان المعبد، ما أثار غضبا خارقا للطبيعة (كما هو مسجل في العديد من القصص الخيالية بما في ذلك The Iron King للكاتب موريس دريون في عام 1955).

وتوجد العديد من الروايات والقصص المتعلقة بهذا التاريخ "المشؤوم" ما يشير إلى أنه لا توجد إجابة واضحة لتفسير الذعر المرتبط باقتران يوم الجمعة بتاريخ 13.

المصدر: ميرور