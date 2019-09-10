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استطلاع الرأي: موسكو موطن أجمل الروسيات

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استطلاع الرأي: موسكو موطن أجمل الروسيات
Sputnik Dmitry Korobeynikov
صورة تعبيرية
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أجرت وكالة "تور ستات" الروسية للسياحة بمناسبة يوم الجمال الدولي 9 سبتمبر استطلاع رأي لمستخدمي الإنترنت لاستيضاح أين تسكن أجمل الروسيات.

وأظهر استطلاع الرأي أن 23% من أجمل الروسيات يسكنّ في موسكو.

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وضم التصنيف كذلك بطرسبورغ بنسبة 10%، نوفوسيبيرسك و روستوف على الدون (6%)، يكاترينبورغ وقازان وكراسنويارسك وسامارا (5%)، كراسنودار وسوتشي وأومسك وأوفا (4%)، وبعدها فولغوغراد، فورونيج، كالينينغراد، نيجني نوفغورود، إيركوتسك، بيرم (3%)، سيفاستوبوبل ويالطا(25).

وشارك في الاستطلاع الروسي 200 مستخدم ومستخدمة للإنترنت.

جدير بالذكر أن الخبراء أشاروا يوم 6 سبتمبر إلى أهم المواد الغذائية التي تساعد في تنمية جمال وصحة المرأة. وجاءت الألبان في المكانة الأولى، ثم الأسماك، وبعدها البروكولي والشوكولاته.

المصدر:إزفيستيا

 

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