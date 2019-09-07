مراهق روسي مكث 13 يوما في الغابة وما زال حيا

كان مراهق في الخامسة عشرة من عمره من إقليم بريمورسكي في أقصى شرق روسيا يتيه في الغابة على مدى 13 يوما وتمكن من البقاء على قيد الحياة.

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وقال في حديث أدلى به لقناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية إنه كان طيلة هذه الفترة يشعل النار ويأكل الفطر وينام تحت الأشجار، ثم قطع مسافة 20 كيلومترا في الغابة ليصل مزرعة نحل. وكان معه هاتف، لكنه لم يستطع الاستفادة منه لعدم وجود تغطية في المنطقة. أما هطول الأمطار الغزيرة فمنعه من بلوغ قرية أو بلدة مأهولة.

ونظمت سلطات المنطقة عملية البحث عن الفتى، شارك فيها 300 شخص من جنود ورجال طوارئ ومتطوعين. واستطاع هؤلاء العثور على المراهق في مزرعة نحل بالقرب من قرية أوترادنوي حيث كان ينتظر توقف هطول المطر. ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في بلدة ميخايلوفكا.

المصدر: نوفوستي