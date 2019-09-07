دبي .. الرابعة في قائمة أكثر مدن العالم زيارة وأنطاليا العاشرة

نشرت شركة "ماستر كارد" تصنيف Global Destination Cities Index حول أكثر عشر مدن في العالم يقصدها السياح لعام 2018.

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وأخذ التصنيف بالحسبان السياح الذين مكثوا في المدينة لأكثر من ليلة واحدة. وتصدرت التصنيف مدينة بانكوك وجاءت بعدها باريس، لندن، دبي، سنغافورة، كوالالمبور، اسطنبول، نيويورك، طوكيو، أنطاليا.

يذكر أن تصنيف عام 2019 سينشر في سبتمبر عام 2020.

المصدر: فيستي