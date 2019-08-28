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اليابان تطلق أختاما لمواجهة التحرش (صور)

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اليابان تطلق أختاما لمواجهة التحرش (صور)
Reuters / Issei Kato
مسيرة ضد التحرش في العاصمة اليابانية طوكيو
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أطلقت شركة "شاتشيهاتا" رائدة صناعة الأختام اليابانية، يوم الثلاثاء، أختاما تجريبية مصممة لمواجهة التحرش.

ويساعد الختم الذي يستخدم حبرا من نوع خاص في التعرف على المتحرشين من خلال عبارة "STOP" أو توقف التي يطبعها على المتحرش، ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام الضوء فوق البنفسجي.

وطرحت الشركة 500 قطعة من الختم بمتجرها الإلكتروني بشكل تجريبي، ولكنها بيعت بالكامل خلال نحو 30 دقيقة.

وبلغ السعر التجريبي لهذا المنتج الجديد 2700¥ (زهاء 25.5$).

المصدر: موقع "اليابان بالعربي"

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