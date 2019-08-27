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ممثل لبناني شهير يعلق على خطاب "نصر الله"

متفرقات

ممثل لبناني شهير يعلق على خطاب
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تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للممثل اللبناني المشهور، يوسف الخال، على "تويتر" فسرها البعض بأنها تعليق على الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.

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ونشر الخال تغريدة بكلمة واحدة قائلا: "ينضبوا"، وهي الكلمة التي قالها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله في خطابه مؤخرا تعليقا على حادثة الطائرات المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر: مواقع نت

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