ممثل لبناني شهير يعلق على خطاب "نصر الله"

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للممثل اللبناني المشهور، يوسف الخال، على "تويتر" فسرها البعض بأنها تعليق على الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.

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ونشر الخال تغريدة بكلمة واحدة قائلا: "ينضبوا"، وهي الكلمة التي قالها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله في خطابه مؤخرا تعليقا على حادثة الطائرات المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

و هيدا يوسف الخال معنا بالمقاومة! https://t.co/LLCfGLMvnz — Nadyne ~ (@NadyneAj) 25 августа 2019 г.

يوسف الخال يثير بلبلة بتعليقه على خطاب نصرالله.. إقرأوا ما كتبه! https://t.co/8xa9q3Jomcpic.twitter.com/mNc5qxLoFU — addiyarcomcarloscharlesnet (@addiyarcomecar1) 26 августа 2019 г.

يوسف الخال يثير بلبلة بتعليقه .. إقرأوا ما كتبه! https://t.co/5sgwP515r4 — ZNN (@zahraninews) 26 августа 2019 г.

المصدر: مواقع نت