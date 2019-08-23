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عائلة دببة تجتاح مدينة في وضح النهار (فيديو)

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عائلة دببة تجتاح مدينة في وضح النهار (فيديو)
blickwinkel-© B. Zoller
صورة أرشيفية
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رصدت كاميرات المراقبة العامة وكاميرات شهود العيان، في مدينة يليزوفا بشبه جزيرة كامشاتكا الروسية، تجول دبة وثلاثة من صغارها في شوارع المدينة بحرية.

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وأكثر ما أدهش سكان المدينة الروسية، هو رؤية الدببة تتحرك بحرية تامة في عدة أحياء من المدينة وفي شوارعها الرئيسية.

وذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي"، استنادا لتقرير من السلطات المختصة في المدينة، أن الشرطة تمكنت من إبعاد الدببة عن المدينة وإرجاعها باتجاه نهر أفاتشي، بعد أن تجولت في شوارعها الرئيسية صباح يوم الجمعة 23 أغسطس الجاري.

المصدر: نوفوستي

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