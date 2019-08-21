كلمات تجعلنا نشعر بالجوع!

تشير دراسة جديدة إلى أن كلمات معينة، مثل "عطرية، فواحة" أو "مقرمش"، يمكن أن تغرينا وتشجعنا على تناول الطعام.

ووجد الاستطلاع، الذي أجراه 3Gem وشارك فيه 2000 رجل وامرأة في المملكة المتحدة، أن أدمغتنا تتفاعل بشكل إيجابي أو سلبي مع الكلمات المختلفة المرتبطة بأطباق الطعام.

وتبين أن كلمات: "طازج" (63%) و"حار" (44%) و"طري" (59%)، تشكل عنصر جذب هام بالنسبة للمشاركين فيما يتعلق بتناول الطعام.

وأثبتت المصطلحات الأخرى، مثل "ذوبان" (39%) و"عصاري" (55%) و"المخلل" (46%)، قدرتها على تحفيز لعاب الفم والرغبة في الأكل.

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ومن ناحية أخرى، هناك كلمات معينة من شأنها إيقاف رغبتنا في الأكل، مثل "جلدي" و"عبق" و"حساء"، حيث يوجد لها تأثير سلبي وتؤدي إلى اختيار وجبة مختلفة تماما.

ومع تزايد الاهتمام بمصدر طعامنا وأطباق التأثير البيئي، ركّز الباحثون على مجموعة فرعية أخرى من الكلمات، مثل "المصادر المحلية" (37%) و"الموسمية" (33%) و"النطاق المجاني" (30%) و"المصادر المستدامة" (26%)، التي حققت تأثيرا إيجابيا في اختيار الطبق.

وقالت الدكتورة سيلفيا جاورسكا، عالمة النفس في جامعة "ريدينغ": "عندما نقرأ أوصاف الطعام، يبدأ دماغنا بعدد من مهام الاسترجاع المعقدة، التي تربط الكلمات بكل ما نعرفه عن هذا الطعام".

ووجدت الدراسة أنه على الرغم من أننا ننجذب إلى بعض الكلمات أو نرفضها، إلا أن هناك كلمات أخرى تجعلنا في حيرة من أمرنا.

المصدر: ديلي ميل