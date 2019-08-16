الأرصاد الأمريكية: يوليو أشد الأشهر حرارة في تاريخ الأرصاد العالمية

أصبح شهر يوليو أشد الأشهر قيظا في تاريخ الأرصاد الجوية العالمية، إلا أن هذا الأمر لا يخص روسيا حيث سجلت أدنى درجات الحرارة لهذا الموسم الصيفي.

وأفادت صحيفة New York Times نقلا عن الإدارة القومية للدراسات البحرية والجوية بأن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو بلغت 16.7 درجة مئوية فوق الصفر، ما يعد أعلى مؤشر لهذا الشهر.

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وقد سجلت في يوليو عام 2019 درجات حرارة قياسية في غالبية أنحاء الكرة الأرضية، بدءا من أمريكا الشمالية وانتهاء بجنوب إفريقيا.

فيما أفادت قناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية بأن منطقة موسكو شهدت أبرد شهر في يونيو خلال الـ100 عام خلت، حيث كان متوسط درجة الحرارة أقل بـ 1.5 درجة مئوية من درجة الحرارة التي تعتبر طبيعية لتلك المنطقة.

ولم يأت الحر إلى موسكو حتى في شهر أغسطس الجاري حيث انخفضت درجة الحرارة الجمعة 16 أغسطس إلى 16 درجة مئوية، ما يقل بـ3 درجات مئوية عن المعدل المناخي لهذا الشهر الصيفي.

المصدر: ياندكس