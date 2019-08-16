"أل روسا" المستخرجة للماس تنوي بيع "روح الوردة" بثمن مغر

تعتزم شركة "أل روسا" الروسية المستخرجة للماس بيع الماسة الوردية المسماة "روح الوردة" والتي تزن 14.83 قيراط في نوفمبر المقبل.

وقد أفادت بذلك وكالة "بلومبرغ" الروسية نقلا عن المتحدث باسم الشركة، يفغيني كوزينكو.

يذكر أن الماس الملون الذي تشكله شوائب البورون والنيتروجين يعد من أثمن أنواع الماس. أما الأحجار الحمراء والوردية منه فلها قيمة خاصة.

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ويرى رئيس إدارة مؤسسة Color Research Foundation إيدن راتشمينوف، أن "روح الوردة" قد تصبح أغلى ماسة وردية في التاريخ.

وقد يبلغ ثمن الماسة ،حسب الخبير، 60 – 65 مليون دولار.

فيما لم تتخذ إدارة شركة "أل روسا" بعد قرارا بطرح الماسة الوردية في المزاد، ورفضت ذكر ثمن تعتزم طلبه مقابل بيعها واكتفى المتحدث باسمها بالقول إن القرار بهذا الشأن سيتخذ في سبتمبر المقبل.

يذكر أن دار المزادات سوثبي باعت عام 2017 أغلى حجر كريم بوزن 59.6 قيراط مقابل 71 مليون دولار.

المصدر: تاس