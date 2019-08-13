فتاة معلقة تثير فضول السعوديين (فيديو)

أثار مقطع فيديو تظهر فيه فتاة معلقة على "تلفريك" في الطائف، غرب السعودية، فضول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول المستخدمون على منصات "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" مقطع فيديو صوّر فتاة وهي معلقة في الفضاء.

ووفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ"، فإن ما قامت به الفتاة يعد ضمن لعبة جديدة أطلق عليها اسم "بساط الريح"، تنقل الشخص معلقا من مكان إلى آخر.

المصدر: صحيفة "عكاظ"