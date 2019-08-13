شاهد ما لم تره سابقا في أستراليا!

انتشرت مقاطع فيديو مذهلة تصور الكناغر وهي "ترقص فرحا" على الثلوج في إحدى مناطق أستراليا.

How to prove it snows in Australia pic.twitter.com/hu9sZzFTxw — Christopher Price (@ChristoPrice) August 10, 2019

وتساقطت الثلوج على أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز الإسترالية، في فيكتوريا وكوينزلاند، التي عادة ما تكون جافة وقاحلة، وتتحول إلى "جليدية" في غضون أسابيع، خاصة عندما تكون هناك حركة قطبية تنشر الثلوج في كل مكان. ورصد العديد من الأستراليين في عطلة نهاية الأسبوع بعض اللقطات المذهلة ضمن تلك الأجواء، بما في ذلك "رقصات" الكناغر.

وفي إحدى اللقطات التي تحمل عنوان "ليس أمرا تراه كل يوم في أستراليا"، يمكن مشاهدة العشرات من الكناغر وهي تتجول في مسارات حلزونية مليئة بالثلوج.

المصدر: RT