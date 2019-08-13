 
مباشر
عاجل
سلطات قرغيزستان توجه اتهامات بالقتل وجرائم أخرى خطيرة للرئيس السابق الموقوف ألمازبيك أتامبايف

شاهد ما لم تره سابقا في أستراليا!

متفرقات

شاهد ما لم تره سابقا في أستراليا!
Globallookpress imageBROKER.com / Christian Handl
كنغر على الثلوج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m94x

انتشرت مقاطع فيديو مذهلة تصور الكناغر وهي "ترقص فرحا" على الثلوج في إحدى مناطق أستراليا.

وتساقطت الثلوج على أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز الإسترالية، في فيكتوريا وكوينزلاند، التي عادة ما تكون جافة وقاحلة، وتتحول إلى "جليدية" في غضون أسابيع، خاصة عندما تكون هناك حركة قطبية تنشر الثلوج في كل مكان. ورصد العديد من الأستراليين في عطلة نهاية الأسبوع بعض اللقطات المذهلة ضمن تلك الأجواء، بما في ذلك "رقصات" الكناغر.

وفي إحدى اللقطات التي تحمل عنوان "ليس أمرا تراه كل يوم في أستراليا"، يمكن مشاهدة العشرات من الكناغر وهي تتجول في مسارات حلزونية مليئة بالثلوج.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا