العثور على رسالة سوفيتية داخل زجاجة في ألاسكا الأمريكية

عثر في غرب شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية على رسالة خطية داخل زجاجة، تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وقالت قناة "فيستي بريموري" التلفزيونية الروسية إن أمريكيا يدعى تايلر إيفانوف، عثر على زجاجة محكمة الإغلاق فيها رسالة خطية بعثها بحار مدني سوفيتي من متن سفينة "سولاك" التابعة لمؤسسة الملاحة البحرية الحكومية في منطقة الشرق الأقصى السوفيتي.

Tyler Ivanoff / Facebook

وجاء في الرسالة ما يلي:" تحية طيبة لمن يكتشف هذه الزجاجة من البحارة الروس في مؤسسة الملاحة بالشرق الأقصى، نرجو إخبار العنوان مدينة فلاديفوستوك – 42، أفراد طاقم المنصة العائمة "سولاك"، بأننا نتمنى لكم موفور الصحة والعمر المديد والإبحار السعيد".

والرسالة مؤرخة في 20 يونيو عام 1969.

يذكر أن أمريكيا آخر عثر يوم 4 أغسطس الجاري في بحر جزر هاواي على زجاجة مماثلة احتوت على رسالة بقيت في المحيط لمدة 13 عاما.

المصدر: فيستي. رو