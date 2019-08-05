 
مباشر

كشف سر مصاص الدماء الغامض

متفرقات

كشف سر مصاص الدماء الغامض
U.S. Air Force
رفات الرجل مصاص الدماء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7wq

كشف الباحثون أصل الرجل مصاص الدماء الذي دفن في أوائل القرن التاسع عشر في نيو إنجلاند. كان السكان المحليون في ذاك الوقت يؤمنون بالخرافات ويخافون من انبعاث المتوفي بسبب السل.

يفيد موقع Science Alert  بأن الناس آنذاك كانوا يؤمنون بالخرافات ويعتقدون أن الأشخاص الذين يموتون بسبب مرض السل يبعثون على شكل أشباح وينشرون المرض القاتل.

حلل الباحثون الحمض النووي وحددوا نسب الرجل، وبعد الاطلاع على ما نشرته الصحف القديمة والوثائق المحفوظة، اتضح أن اسمه جون باربر  وكان مزارعا وتوفي بسبب إصابته بمرض السل الرئوي. كما كان يعاني من التهاب المفاصل وكسر في عظم الترقوة لم يلتئم بصورة نهائية.

إقرأ المزيد
أكثر الجثث المكتشفة ترويعا عبر التاريخ!
أكثر الجثث المكتشفة ترويعا عبر التاريخ!

وقد عثر على رفات الرجل عام 1990 في مقلع للحصى بمدينة غريسفولد بولاية كونيتيكت الأمريكية. الجمجمة والأطراف كانت موضوعة على الأضلاع، ما يشير إلى إعادة دفن الجثة. كان قاع القبر مرصوفا بالحجر وفي غطاء التابوت الخشبي كتب اسم الرجل وعمره باستخدام مسامير نحاسية - JB 55.

وكان أقرباء المتوفي في نيو إنجلاند يقومون بإعادة دفن جثة المتوفي بسبب مرض السل، بعد أن يستأصلوا قلبه لحرقه ليستنشق أقاربه الدخان، حيث وفقا لاعتقادهم كان ذلك يقي من الإصابة بالمرض. كما كانوا يفصلون الرأس عن الجسد ويكسرون عظامه  أو يغرزون رمحا في صدره.

المصدر: لينتا. رو

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وزارة الداخلية المصرية تعلن وقوف حركة إرهابية وراء انفجار القاهرة الدامي