امرأة تكتشف كنزا ثمينا ثانيا بواسطة كاشف المعادن

اكتشفت معلمة مدرسة ابتدائية بمدينة بليكبول ببريطانيا، كنزا ذهبيا ثمينا ثانيا بواسطة جهاز كشف المعادن، تقدر قيمته بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني.

وأوضحت صحيفة East Anglian Daily Times، أن المعلمة ميشيل فال (53 سنة) زارت اسكتلندا برفقة زوجها عام 2018. تهوى هذه المرأة البحث عن الكنوز، لذلك قررت اختبار جهاز كشف المعادن على ساحل بحيرة لوموند. حيث عثرت في البداية على قطع معدنية عديدة مختلفة، من بينها خاتم من الذهب عليه شعار.

أخذت الخاتم إلى المتحف الوطني لإسكتلندا، ولكن بعد أشهر رفضت إدارته استلامه. اضطرت المرأة إلى عرضه على أحد معارفها المهتمين بالأشياء التاريخية العتيقة، الذي أخبرها أن الخاتم صنع أعوام 1640-1680 واستنادا إلى الشعار المرسوم عليه، يعود إلى عائلة نبيلة من مقاطعة سوفولك. ووفقا لتقديره سيكون بالإمكان بيعه في مزاد علني سيقام في شهر سبتمبر المقبل بحوالي 10 آلاف جنيه إسترليني.

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تفيد صحيفة The Blackpool Gazette، بأن فال بدأت تهتم بالبحث عن الكنوز بواسطة جهاز كشف المعادن عندما اكتشفت أن هذه الوسيلة تساعدها في مكافحة نوبات الهلع التي تعاني منها، وقد اكتشفت في ديسمبر عام 2017 قطعة نقدية معدنية نادرة جدا بيعت في مزاد علني مقابل 40.8 ألف جنيه إسترليني.

المصدر: لينتا. رو